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Эксперт: крушение судна "Герои Арсенала" могло произойти из-за его возраста

Происшествия
19 апреля, 9:09 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский
По словам координатора Международной федерации транспортных рабочих Сергея Фишова, с возрастом у судна появляются утончения корпуса и при ударе волны может отойти обшивка
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Солидный возраст, повлиявший на надежность конструкции, мог привести к крушению сухогруза "Герои Арсенала" в районе Керченской переправы, рассказал ТАСС Сергей Фишов, координатор Международной федерации транспортных рабочих, имеющий 10-летний стаж работы на атомных ледоколах в Мурманском пароходстве.

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© Михаил Почуев/ТАСС, архив
Судно "Герои Арсенала" потерпело крушение в Черном море

"Это судно 1980 года постройки, возраст судна влияет на элементы конструкции, они стареют, появляются утончения корпуса. Если по новому судну в борт ударит волна, то ему ничего не будет, а у старого судна может отойти обшивка, это могло быть причиной крушения. Повлиять на возникновение аварии могло много факторов, неплотное закрытие трюмов, куда в результате шторма попадает вода, иллюминаторы могут быть неплотно закрыты и так далее", - сказал Фишов.

Он добавил, что устойчивость судна зависит от распределения груза, таким образом, судно может перевернуться вследствие неправильной погрузки, но при этом старость конструкции влияет на его способность переносить штормы, которые часто происходят в межсезонье на Черном море.

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