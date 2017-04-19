СК РФ предъявил заочное обвинение двум украинским военнослужащим за обстрелы в Донбассе

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение двум украинским военнослужащим, которые вели артиллерийские обстрелы мирного населения Донбасса. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Организация применения запрещенных средств и методов ведения войны") командиру 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины полковнику Сергею Заболотному и командиру 16-й отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковнику Олегу Громадскому", - сказала она.

По данным следствия, "в 2016 году в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой области Заболотный вступил в предварительный сговор с Громадским и иными неустановленными лицами из числа военнослужащих, направленный на использование артиллерийских орудий неизбирательного характера для нанесения артиллерийских ударов по объектам гражданской инфраструктуры и гражданским лицам, не участвующим в вооруженном противостоянии". Фактически обвиняемые выступили организаторами преступления, так как их должностное положение командиров как раз позволяло влиять и принимать решение об использовании артиллерийского вооружения. "Они также вовлекли в преступную деятельность непосредственных исполнителей и в последующем координировали и руководили их действиями", - сказала Петренко.

В апреле и июне 2016 года Заболотный, Громадский и иные лица из числа военнослужащих бригады, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны и Национальной гвардии Украины неоднократно организовывали проведение прицельного артиллерийского обстрела из тяжелых видов вооружения калибром не менее 82 мм, объектов гражданской инфраструктуры в поселке Спартак Донецкой области и городе Ясиноватая. В результате этих обстрелов были повреждены жилые дома и тяжелое ранение получил местный житель. "Это преступление совершено общеопасным способом, и в период обстрелов опасности подвергались жизни других гражданских лиц, проживающих поблизости", - сказала Петренко.

По ее словам, следствием продолжается целенаправленна работа по установлению иных соучастников как этого, так и других преступлений, совершенных украинскими военнослужащими против мирного населения.