Град диаметром в один сантиметр обрушился на Нальчик

НАЛЬЧИК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Асият Гериева/. Град диаметром более одного сантиметра обрушился на Нальчик вечером в среду. Как сообщили в среду ТАСС в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии, он не нанес существенных повреждений.

"Объекты инфраструктуры и социально значимые объекты не повреждены, сообщений от населения об обрыве линий электропередач на поступало. По линии единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований сообщений о повреждениях также не поступало", - сказал руководитель пресс-службы управления Кантемир Беров.

Как уточнил ТАСС главный научный сотрудник Высокогорного геофизического института по активным воздействиям (ВГИ г. Нальчик) Росгидромета Магомед Абшаев, явление для этого времени года для Нальчика крайне редкое.

"Такое ранее выпадение града в середине апреля в городе Нальчик обусловлено тем, что с северо-запада вторгся холодный фронт с большим температурным контрастом. Этот фронт, наталкиваясь на Кавказский хребет, привел к вынужденной конвекции и образованию градовых облаков с относительно кратковременным выпадением града. Град в такое время бывает, к слову, на Черноморском побережье. Град выпадает и в зимнее время, но у нас это явление достаточно редкое", - сказал Абшаев.