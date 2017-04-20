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Мосгорсуд оставил под стражей хакера Филинова из группы "Шалтай-Болтай"

Происшествия
20 апреля, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Александр Филинов отрицает свою причастность к деятельности хакерской группы
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Александр Филинов

Александр Филинов

© Александр Авилов/АГН "Москва"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление до июня срока ареста члена хакерской группы "Шалтай-Болтай" Александра Филинова, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты без удовлетворения", - огласил решение судья.

В своей жалобе защита отметила, что у суда не должен быть формальный подход к избранию меры пресечения. "Все, что написано в ходатайстве следствия о продлении срока ареста, является вымыслом", - сказала адвокат, отметив, что в постановлении о привлечении Филинова в качестве обвиняемого фигурирует только то, что у него нашли пароль от почты сотрудника Сбербанка.

Филинов свою вину не признает, утверждает, что Аникеева (лидер хакерской группы - прим. ТАСС) знал, но не был в курсе существования "Шалтай-Болтая".

Срок предварительного следствия по делу продлен до 7 июня.

Дело хакерской группы "Шалтай-Болтай"

Филинов, лидер группы Владимир Аникеев и еще один его возможный сообщник Константин Тепляков были арестованы в ноябре прошлого года. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения").

Аникеев свою вину признал и дал показания на своих соучастников. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и ему предъявлено окончательное обвинение по шести эпизодам неправомерного доступа к компьютерной информации. В настоящее время он и его защита знакомятся с материалами дела.

Аникеев обвиняется, в частности, во взломе почты пресс-секретаря председателя правительства РФ Натальи Тимаковой и заместителя начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Тимура Прокопенко, однако потерпевшими по делу они не признаны.

Также, как сообщал ТАСС источник, знакомый с материалами дела, в обвинении фигурируют эпизоды взлома почты Елены Морозовой из группы "Сумма", сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова, журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева, помощника президента РФ Андрея Белоусова. Все они признаны потерпевшими. Как сообщал адвокат Руслан Коблев, Аникеев просит прощения у потерпевших и искренне раскаивается.

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