Суд продлил домашний арест обвиняемому во взятке экс-депутату Нотягу

Музей истории Екатеринбурга открыл вакансию распугивателя голубейНовости Урала 20 апреля, 17:37
Концерн "Алмаз-Антей" запускает детско-юношеский турнир по футболу на Кубок БурчалкинаНовости партнеров 20 апреля, 17:34
Главный тренер клуба НХЛ "Баффало" Байлсма отправлен в отставкуСпорт 20 апреля, 17:29
Мерензон: ситуация с санкциями США в отношении главы FIDE Илюмжинова скоро разрешитсяСпорт 20 апреля, 17:20
Аксенов: заявления Украины о ситуации с правами татар в Крыму надуманыОбщество 20 апреля, 17:14
Треть американцев считает работу Трампа на посту президента неудовлетворительнойМеждународная панорама 20 апреля, 17:08
Тающий городской снег содержит токсичные веществаСоциальная ответственность 20 апреля, 17:01
СМИ: серебряный призер ОИ-2008 в прыжках в высоту Мэйсон погиб в ДТПСпорт 20 апреля, 16:52
Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ попросила усилить допинг-контрольСпорт 20 апреля, 16:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Кировский районный суд Петербурга продлил домашний арест бывшему депутату городского Заксобрания Вячеславу Нотягу, обвиняемому во взятке в 1,2 млн рублей, сообщает пресс-служба Петербургского городского суда.
"Кировский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде домашнего ареста В.О. Нотягу до 15.05.2017", - говорится в сообщении.
Депутату было предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Следствие полагает, что Нотяг в бытность депутатом Заксобрания с июня 2015 года по апрель 2016 года предложил представителю одной из строительных компаний "за невоспрепятствование деятельности и создание благоприятных условий при строительстве передавать ему ежеквартально взятку в виде денег в сумме не менее 300 тыс. рублей". Таким образом, в общей сложности, как считает следствие, он получил взятку в сумме около 1,2 млн рублей.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали Нотяга 21 апреля прошлого года. Первоначально суд по ходатайству СК заключил парламентария под стражу. В мае Нотяг был госпитализирован из СИЗО в больницу в предынсультном состоянии. Позже суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.
После выборов 18 сентября Нотяг лишился мандата депутата Заксобрания.