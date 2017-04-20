Суд продлил домашний арест обвиняемому во взятке экс-депутату Нотягу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Кировский районный суд Петербурга продлил домашний арест бывшему депутату городского Заксобрания Вячеславу Нотягу, обвиняемому во взятке в 1,2 млн рублей, сообщает пресс-служба Петербургского городского суда.

"Кировский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде домашнего ареста В.О. Нотягу до 15.05.2017", - говорится в сообщении.

Депутату было предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Следствие полагает, что Нотяг в бытность депутатом Заксобрания с июня 2015 года по апрель 2016 года предложил представителю одной из строительных компаний "за невоспрепятствование деятельности и создание благоприятных условий при строительстве передавать ему ежеквартально взятку в виде денег в сумме не менее 300 тыс. рублей". Таким образом, в общей сложности, как считает следствие, он получил взятку в сумме около 1,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали Нотяга 21 апреля прошлого года. Первоначально суд по ходатайству СК заключил парламентария под стражу. В мае Нотяг был госпитализирован из СИЗО в больницу в предынсультном состоянии. Позже суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

После выборов 18 сентября Нотяг лишился мандата депутата Заксобрания.