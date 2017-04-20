Десятый фигурант дела о взрыве в метро Петербурга не признал вину

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Десятый фигурант дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга Акрам Азимов не признал вину в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство СК о заключении его под стражу, передает корреспондент ТАСС.
"Я дал свои показания, я сказал, что не причастен. Возражаю против заключения под стражу, скрываться не собираюсь", - отметил он.
Акрам Азимов родился в 1988 году, имеет троих детей, является гражданином России. До задержания работал в суши-баре в Подмосковье. Согласно отметкам в заграничном паспорте, он дважды посещал Турцию.
Следствие просит заключить его под стражу в связи с тем, что пока установлены и задержаны не все участники преступления. "Предстоит большой объем следственных действий в различных регионах России", - подчеркнул представитель СК.