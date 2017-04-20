Адвокат Буданцев рассказал, что полиция могла предотвратить стрельбу на Рочдельской улице

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Адвокат и бывший сотрудник КГБ Эдуард Буданцев, который является потерпевшим по делу о перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве, на допросе заявил, что полицейские имели реальную возможность предотвратить конфликт. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где рассматривается дело в отношении бывших полицейских, которые обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями.

"Я уверен, что они (подсудимые Ромашкин, Зиннатулин и Шакиров - прим. ТАСС) имели реальную возможность исключить наступление тяжких последствий в рамках этого конфликта", - сказал Буданцев. По его словам, "можно было выстрелить в потолок, заставить всех лежать, а потом скрутить".

Пресненский суд 11 апреля приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего сотрудника уголовного розыска ОВД "Пресненский" Дениса Ромашкина, оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела МВД России по Пресненскому району Ильдара Шакирова и участкового уполномоченного полиции Пресненского района Рената Зиннатулина.

По версии следствия, 14 декабря 2015 года возле ресторана Elements произошла перестрелка, в результате которой погибли двое мужчин, еще восемь человек получили ранения. Находясь на месте происшествия, Ромашкин, Шакиров и Зиннатулин злоупотребили должностными полномочиями, не приняв должных мер для пресечения преступления.

Дело о перестрелке

Главными фигурантами уголовного дела о перестрелке являются криминальный авторитет Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец и Захарий Калашов, известный как вор в законе по прозвищу Шакро Молодой.

По данным следствия, к перестрелке привел инцидент с собственницей кафе Жанной Ким (потерпевшая по делу), которая осталась недовольна работой дизайнера Фатимы Мисиковой (объявлена в международный розыск) и отказалась ей платить. Прибывшие для беседы с Ким лица, в числе которых был Кочуйков, сообщили, что они якобы представляют Шакро Молодого. Как считает полиция, они вымогали у Ким 8 млн рублей или документы на кафе в качестве оплаты долга перед дизайнером, угрожая физической расправой над ней и членами ее семьи.

Собственницу ресторана в ходе встречи представлял Буданцев. Беседа перешла в конфликт, а затем в перестрелку. В итоге Буданцев был арестован по обвинению в убийстве двух и более лиц, после был переведен под домашний арест. Кочуйкова изначально обвинили в хулиганстве, затем ему переквалифицировали обвинение на вымогательство.

Показания Буданцева

Буданцев также рассказал, что вышел на улицу с мужчинами, в числе которых были Кочуйков, Николай Романов, Евгений Суржиков, которые называли себя представителями Шакро Молодого. Перед рестораном они окружили адвоката и его коллег. "Подробности дальнейших событий я рассказывать не могу, так как у меня подписка о неразглашении в рамках другого уголовного дела", - сказал Буданцев, не озвучив в суде подробности перестрелки.

Он рассказал, что собственница ресторана, с которой у него было заключено соглашение об оказании юридических услуг, позвонила ему, сообщив, что в ресторан прибыла вооруженная группа лиц. "Она рассказа мне, что ее напугали, угрожали расправой, выдвигая необоснованные требования выплаты денежных средств. Я попросил ее позвонить в полицию, а сам поехал в ресторан", - отметил потерпевший.

Он подтвердил, что конфликт произошел из-за требований дизайнера Мисиковой, которая делала ремонт в ресторане. "Задолженность перед дизайнером составляла 1,5 млн рублей, но требования возросли до 8 млн рублей", - сказал он, отметив, что считает вымогательство денег со стороны криминального элемента истинной причиной появления представителей Шакро Молодого в ресторане.