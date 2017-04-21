В Хабаровском крае инспектор ДПС из табельного пистолета случайно ранил участковую

ХАБАРОВСК, 21 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Следственный комитет РФ в Хабаровском крае проводит проверку по факту огнестрельного ранения сотрудника полиции в отделе МВД России по Вяземскому району, сообщили в пресс-службе регионального управления комитета.

"По предварительным данным, 20 апреля 2017 года в помещении комнаты для чистки оружия отдела МВД России по Вяземскому району инспектор ДПС после дежурства разряжал свое табельное оружие - пистолет ПМ. Не убедившись в отсутствии патрона в патроннике, он направил пистолет в сторону и произвел контрольный спуск. Произошел выстрел, пуля попала в бедро стоящей рядом женщины - участковой уполномоченной, которая получала оружие. Потерпевшая доставлена в больницу, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства ранения, а по ее итогам принято решение о возбуждении уголовного дела.