В Хабаровском крае инспектор ДПС из табельного пистолета случайно ранил участковую

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ХАБАРОВСК, 21 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Следственный комитет РФ в Хабаровском крае проводит проверку по факту огнестрельного ранения сотрудника полиции в отделе МВД России по Вяземскому району, сообщили в пресс-службе регионального управления комитета.
"По предварительным данным, 20 апреля 2017 года в помещении комнаты для чистки оружия отдела МВД России по Вяземскому району инспектор ДПС после дежурства разряжал свое табельное оружие - пистолет ПМ. Не убедившись в отсутствии патрона в патроннике, он направил пистолет в сторону и произвел контрольный спуск. Произошел выстрел, пуля попала в бедро стоящей рядом женщины - участковой уполномоченной, которая получала оружие. Потерпевшая доставлена в больницу, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства ранения, а по ее итогам принято решение о возбуждении уголовного дела.