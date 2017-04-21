МВД аннулировало гражданство РФ террориста Джалилова

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. МВД России аннулировало гражданство РФ террориста Акбаржона Джалилова, устроившего теракт в петербургском метро. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга установил, что Джалилов А. К. (отец Акбаржона Джалилова) предоставил заведомо ложные сведения при обращении с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации. "Заключением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 20 апреля 2017 года отменено ранее принятое решение Управления ФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 18 июня 2009 года о приеме в гражданство Российской Федерации гражданина Киргизии Джалилова А. К.", - сказала Волк.

Она сообщила, что "данное решение повлекло за собой отмену решения о приеме в российское гражданство его сына Джалилова А. А., совершившего террористический акт в Петербургском метро 5 апреля 2017 года".

Взрыв произошел в петербургском метро днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Жертвами теракта стали 15 пассажиров, более 50 пострадали. Позднее еще одно взрывное устройство было обезврежено на станции метро "Площадь Восстания". Следственный комитет назвал имя устроившего взрыв мужчины - им оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 и ч. 2 ст. 222 УК РФ. На данный момент задержаны 10 фигурантов дела о теракте в петербургском метро.