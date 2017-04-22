СК проводит проверку по факту нападения на фельдшера скорой в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту нападения на фельдшера скорой в городе Всеволожск Ленинградской области, где нетрезвая женщина ударила медработника ногой по спине. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области проводится проверка по факту нападения на фельдшера, - отметили в пресс-службе управления.

По данным следствия, врач прибыла по вызову в многоквартирный дом в селе Павлово, где "компания из мужчин и женщин употребляла алкогольные напитки". "Во время оказания медицинской помощи одному из присутствовавших лиц, одна из женщин, напав на фельдшера, несколько раз нанесла удар ногой по спине потерпевшей", - заявили в СК.

Нападавшая была задержана и доставлена в отдел полиции. Следователи опрашивают свидетелей и выясняют обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных по всей стране жестко реагировать на каждый факт нападения на врачей или воспрепятствования их профессиональной деятельности, проверять каждое такое сообщение и при наличии оснований незамедлительно возбуждать уголовные дела.

Случаи нападения на медиков

В начале марта вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов направили для получения отзывов в правительство и Верховный суд РФ законопроекты, которыми устанавливается ответственность за угрозы и нападения на врачей.

Эти инициативы появились на фоне участившихся случаев нападений на врачей при оказании ими медицинской помощи пациентам. Авторы приводили данные Минздрава РФ о том, что в период с 2010 года по 2016 год на медработников было совершено более 1,2 тыс. нападений при исполнении ими служебных обязанностей. При этом количество таких посягательств имеет тенденцию к увеличению, поскольку в 2016 году на медиков совершено столько же нападений, сколько за два предыдущих года.

В начале этого года широкий общественный резонанс вызвал инцидент на Камчатке, когда бригада медиков на машине скорой помощи потеряла 10 минут, так как водитель легковой машины не уступал ей дорогу. 21-летний мужчина, к которому ехали врачи, умер.

Несколько случаев произошло в Саратовской области. 11 февраля в Саратове на девушку-фельдшера, прибывшую на вызов, напали трое мужчин. 24 февраля в Энгельсе бригада скорой прибыла для оказания помощи к 35-летней женщине, а находящаяся в нетрезвом состоянии пациентка нанесла удар шариковой ручкой в затылок 38-летнему врачу.