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СК проверяет информацию о московском водителе, не давшем проехать машине скорой

Происшествия
22 апреля, 22:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных жестко реагировать на каждый факт нападения на врачей или воспрепятствования их профессиональной деятельности
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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) России по городу Москве проводит проверку сообщений о водителе, воспрепятствовавшем проезду машины скорой помощи на одной из улиц столицы. Об этом сообщили в московском главке СК.

"Из опубликованного в сети интернет видео следует, что водитель иномарки, двигаясь по улице Солнечная в городе Москве, не уступил дорогу машине скорой помощи, двигавшейся с включенным специальным звуковым сигналом в том же направлении, - указали в главке. - Кроме того, водитель легкового автомобиля продолжает медленно ехать по узкой дороге, а затем тормозит и начинает выяснять отношения с водителем детской скорой помощи".

В ведомстве отметили, что в данный момент проводятся необходимые следственные мероприятия, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных по всей стране жестко реагировать на каждый факт нападения на врачей или воспрепятствования их профессиональной деятельности, проверять каждое такое сообщение и при наличии оснований незамедлительно возбуждать уголовные дела.

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