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Пожар повредил 600 кв. м крыши жилого дома на Сахалине

Происшествия
23 апреля, 3:37 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 23, апреля. /ТАСС
Из здания были эвакуированы 240 человек, большая часть из которых уже вернулась в свои квартиры
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Пожар в городе Углегорске Сахалинской области минувшей ночью повредил 600 кв. м крыши жилого дома, не затронув квартиры. Об этом сообщает в воскресенье региональный главк МЧС.

Информация о возгорании на крыше четырехэтажного дома 140 по улице Победы поступила 22 апреля в 21:40 по местному времени (13:40 мск), уточняется в сообщении ведомства.

"Пожар был локализован в 22:25 (по местному времени, 14:25 мск - прим. ТАСС), а в 05:40 (21:40 мск) 23 апреля полностью ликвидирован", - сообщили в главке, добавив, что в результате инцидента никто не пострадал.

"Из дома были эвакуированы 240 человек. Два человека переночевали в пункте временного размещения, часть разместилась у родственников и знакомых. Для обогрева людей были предоставлены два автобуса. В настоящее время большая часть жильцов вернулась в свои квартиры", - отметили в региональном главке МЧС.

Похожий случай произошел 13 апреля в городе Холмске на Сахалине. Тогда из-за возгорания кровли было повреждено не менее 75 квартир, из-за некачественного ремонта крыши было возбуждено сразу два уголовных дела.

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