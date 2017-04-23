Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Сахалине, его могли ощущать в нескольких районах

Албин рекомендует "Зениту" открыть все трибуны нового стадиона на матче с "Краснодаром"Спорт 23 апреля, 10:36
Лобов проиграл Свонсону в поединке UFC Fight Night 108Спорт 23 апреля, 9:08
В результате обрушения на шахте в Челябинской области погибли два человекаПроисшествия 23 апреля, 8:47
Первый тур президентских выборов во Франции. ОнлайнМеждународная панорама 23 апреля, 8:40
Шайба Слепышева вывела "Эдмонтон" в четвертьфинал Кубка СтэнлиСпорт 23 апреля, 8:10
Глава МИД Австралии подтвердила, что КНДР угрожает ее странеМеждународная панорама 23 апреля, 7:36
СМИ: Илья Ковальчук хочет вернуться в НХЛСпорт 23 апреля, 7:30
В Великобритании задержан подозреваемый в распылении ядовитого вещества в клубе ЛондонаПроисшествия 23 апреля, 7:15
Глава МВД Баварии: ЕС пора прекратить переговоры о вступлении Турции в сообществоМеждународная панорама 23 апреля, 6:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Сахалине, сообщило Главное управление МЧС России по Сахалинской области.
"23 апреля в 17:37 (09:37 мск) сейсмостанцией "Южно- Сахалинск" зарегистрировано землетрясение в 48 км юго-восточнее села Шебунино (Невельский район), глубина 5 км. Землетрясение могли ощутить жители Южно-Сахалинска, Невельского, Холмского, Анивского районов. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 2 баллов", - говорится в сообщении.
Пострадавших и разрушений, по имеющейся у МЧС информации, нет. Оперативные группы местных администраций и пожарно-спасательных гарнизонов осматривают здания и сооружения, проверяя, нет ли повреждений.