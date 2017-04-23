Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Сахалине, его могли ощущать в нескольких районах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Сахалине, сообщило Главное управление МЧС России по Сахалинской области.

"23 апреля в 17:37 (09:37 мск) сейсмостанцией "Южно- Сахалинск" зарегистрировано землетрясение в 48 км юго-восточнее села Шебунино (Невельский район), глубина 5 км. Землетрясение могли ощутить жители Южно-Сахалинска, Невельского, Холмского, Анивского районов. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 2 баллов", - говорится в сообщении.

Пострадавших и разрушений, по имеющейся у МЧС информации, нет. Оперативные группы местных администраций и пожарно-спасательных гарнизонов осматривают здания и сооружения, проверяя, нет ли повреждений.