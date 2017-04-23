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Два человека погибли и пятеро пострадали при столкновении машины и микроавтобуса в Крыму

Происшествия
23 апреля, 20:30 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 23, апреля. /ТАСС
Среди погибших был ребенок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Два человека, в том числе один ребенок, погибли и пятеро пострадали в результате столкновения легкого автомобиля и микроавтобуса на трассе Евпатория - Симферополь, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД региона.

"Столкновение произошло около 19:00 мск сегодня. По предварительным данным, погибли два человека, в том числе ребенок. Еще пятеро пострадали. Пока обстоятельства выясняются и уточняются", - сказала сотрудница пресс-службы.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Крымский главк МЧС сообщает, что к месту аварии направлены службы экстренного реагирования, в том числе аварийно-спасательный автомобиль и оперативная группа 5-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым.

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