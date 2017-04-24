Экс-заместитель мэра Краснодара переведена под домашний арест

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КРАСНОДАР, 24 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Бывший заместитель главы администрации Краснодара Ольга Яковлева, подозреваемая в злоупотреблении должностными полномочиями с муниципальной землей, переведена под домашний арест. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
"Решением Октябрьского районного суда мера пресечения в отношении Ольги Яковлевой изменена на содержание под домашним арестом на срок до 22 июня", - уточнили в прокуратуре.
По версии следствия, Яковлева подписала незаконный акт о передаче в уставной капитал коммерческой фирмы муниципального земельного участка на перекрестке улиц Красноармейской и Карасунской. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". 30 декабря 2016 года суд постановил арестовать вице-мэра на два месяца.
Впоследствии Яковлева написала заявление об уходе с должности заместителя мэра по собственному желанию, 19 января оно было подписано мэром Краснодара Евгением Первышовым.