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Полиция возбудила дело по факту осквернения могилы Леси Украинки в Киеве

Происшествия
24 апреля, 16:27 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, апреля. /ТАСС
Злоумышленники похитили бронзовые элементы памятника с могилы поэтессы на Байковом кладбище
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КИЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по факту осквернения могилы поэтессы Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Нацполиции.

"Следственным отделом Голосеевского управления полиции открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 297 ("Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. Согласно Уголовному кодексу Украину, данной статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников, похитивших бронзовые элементы с могилы Леси Украинки.

В понедельник министерство культуры Украины выступило с резким осуждением попыток повреждения или уничтожения монументов, призванных увековечивать память выдающихся украинских деятелей. Осквернение могилы Леси Украинки в ведомстве расценили как вандализм.

Лариса Косач вошла в мировую литературу под псевдонимом Леся Украинка. Поэтесса, писательница, а позднее и переводчик стала одной из самых выдающихся деятелей украинской культуры.  В числе самых известных ее произведений - сборники стихов "На крыльях песен", "Думы и мечты", драмы "Боярыня", "Лесная песня" и многие другие.

Леся Украинка скончалась 1 августа 1913 года. В 1939 году на могиле поэтессы установили надгробный бронзовый памятник на гранитном постаменте скульптора Галины Петрашевич. С 1951 года могила Леси Украинки является памятником истории национального значения.

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