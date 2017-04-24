Полиция возбудила дело по факту осквернения могилы Леси Украинки в Киеве

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КИЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по факту осквернения могилы поэтессы Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Нацполиции.
"Следственным отделом Голосеевского управления полиции открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 297 ("Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. Согласно Уголовному кодексу Украину, данной статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на три года.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников, похитивших бронзовые элементы с могилы Леси Украинки.
В понедельник министерство культуры Украины выступило с резким осуждением попыток повреждения или уничтожения монументов, призванных увековечивать память выдающихся украинских деятелей. Осквернение могилы Леси Украинки в ведомстве расценили как вандализм.
Лариса Косач вошла в мировую литературу под псевдонимом Леся Украинка. Поэтесса, писательница, а позднее и переводчик стала одной из самых выдающихся деятелей украинской культуры. В числе самых известных ее произведений - сборники стихов "На крыльях песен", "Думы и мечты", драмы "Боярыня", "Лесная песня" и многие другие.
Леся Украинка скончалась 1 августа 1913 года. В 1939 году на могиле поэтессы установили надгробный бронзовый памятник на гранитном постаменте скульптора Галины Петрашевич. С 1951 года могила Леси Украинки является памятником истории национального значения.