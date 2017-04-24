Детский омбудсмен выразила соболезнования родственникам погибшего в Дагестане ребенка

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выразила соболезнования родственникам погибшего в Цумадинском районе Дагестане ребенка. Об этом сообщает ее официальный сайт.
"Родственникам погибшего ребенка уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выражает глубокие соболезнования", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, при взрыве неустановленного устройства были ранены двенадцать детей, двое находятся в тяжелом состоянии. Кузнецова находится на связи с правоохранительными органами, министерством здравоохранения РФ.
В данный момент для оказания помощи в селение Агвали направлены вертолеты МЧС России, а также специалисты из Санкт-Петербурга.
"В ближайшее время будет решен вопрос о возможности транспортировки пострадавших в детскую республиканскую клиническую больницу или иные учреждения", - информирует сайт уполномоченного.
Взрыв ручной боевой гранаты произошел около 14 часов в помещении компьютерного зала в селении Агвали Цумадинского района Дагестана. При взрыве погиб один подросток. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по данному факту.