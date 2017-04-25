Чайка: ЖКХ и строительство традиционно лидируют по числу нарушений закона

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Больше всего нарушений закона, по данным Генпрокуратуры, происходит в сфере ЖКХ, строительства жилья и в социальной сфере и, как правило, нарушения связаны с действиями чиновников. Об этом сообщил генпрокурор России Юрий Чайка в интервью газете "Известия".
"Сфера ЖКХ и строительство традиционно возглавляют список по числу нарушений закона, - отметил Чайка. - Конечно же, в первую очередь речь идет об обманутых дольщиках. Эта проблема существует уже давно, можно сказать, что из года в год количество пострадавших от недобросовестных застройщиков сокращается, однако вопрос по-прежнему в числе первых". Социальная сфера, к сожалению, также отличается количеством нарушений, признал генпрокурор: это вопросы обеспечения инвалидов, защиты детей, медицина.
"Как правило, причин две: чиновничий беспредел и халатное отношение к своим обязанностям", - заметил генпрокурор России.
Он также отметил, что Генпрокуратура более чем в трети регионов тестирует ведение статистики преступлений в электронном виде.
"Один из важнейших высокотехнологичных проектов Генпрокуратуры - государственная автоматизированная система "Правовая статистика" (ГАС ПС), которая позволит сделать максимально объективной криминальную статистику в России, - сообщил Чайка. - Сегодня полицейские заводят бумажные карточки учета совершенных преступлений, данные из которых потом должны вручную переносить в цифровой формат и передавать в надзорный орган, Генпрокуратуру. При такой системе возможны фальсификации и искажения, которые исключены при работе в ГАС ПС".
Сегодня, по его словам, новая информационная система Генпрокуратуры тестируется в 27 субъектах России. "В нее уже загрузили свыше 5,5 млн карточек учета совершенных преступлений, поставили на учет с помощью ГАС ПС свыше 800 тыс. уголовных дел, около 900 тыс. преступлений и данные о почти 370 тыс. потерпевших от преступных посягательств", - сказал Чайка.
"ГАС ПС поможет справиться с еще одним "недугом" правоохранительной системы - потерей жалоб граждан и волокитой при их рассмотрении", - подчеркнул генпрокурор.
Генпрокуратура планирует создать специальный сервис, доступный в том числе на мобильных устройствах, с помощью которого каждый гражданин сможет подать заявление в правоохранительные органы в электронном виде. Этот документ сразу же будет занесен в систему правовой статистики и зарегистрирован под уникальным номером, после чего автоматически направится по подследственности. При этом автор обращения в любой момент сможет навести справку о статусе своего заявления, где оно находится и кем рассматривается в данный момент, рассказал генпрокурор.