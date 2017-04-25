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СМИ: бразильская полиция застрелила трех подозреваемых в громком ограблении в Парагвае

Происшествия
25 апреля, 2:20 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Остальным преступникам удалось скрыться
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Федеральная полиция Бразилии вступила в перестрелку с группой лиц, подозреваемых в причастности к громкому ограблению инкассаторов в Парагвае. Как сообщила в понедельник газета Folha de São Paulo, в результате трое предполагаемых преступников погибли, остальным удалось скрыться.

Перестрелка произошла в штате Парана (Бразилия), западная часть которого граничит с Парагваем. По информации издания, погибшие были связаны с организованной преступной группировкой, называющей себя "Первое командование столицы". Президент Бразилии Мишел Темер заявил, что правоохранительные органы крупнейшей южноамериканской страны готовы оказать Парагваю все необходимое содействие в расследовании этого инцидента.

24 апреля банда преступников, состоящая из 40-50 человек, совершила нападение на отделение компании Prosegur, которая оказывает услуги инкассации и обеспечения безопасности, в парагвайском городе Сьюдад-дель-Эсте. У грабителей имелась взрывчатка, снайперские винтовки, пулеметы и другое оружие крупного калибра. Жертвой их действий стал один полицейский, здание Prosegur было наполовину разрушено. Свидетели отметили, что все нападавшие говорили по-португальски и, скорее всего, прибыли в Парагвай из соседней Бразилии.

Некоторые СМИ сообщили, что грабителям удалось украсть $40 млн, однако в Prosegur данную информацию не подтвердили. "Нам известно, сколько денег было в хранилище, но я не могу предоставить эту информацию, поскольку она конфиденциальная. Все еще нет точных данных, но сумма значительно меньше $40 млн", - заявил консультант компании Хосе Дарио Фрутос.

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