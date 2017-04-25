Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AP: кортеж премьера Гаити сбил двух подростков, одного - насмерть

Происшествия
25 апреля, 4:16 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Андрей Бекренев
После ДТП кортеж не остановился
Поделиться
Материал из 1 страницы

ГАВАНА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Кортеж премьер-министра Гаити Жака Ги Лафонтана в понедельник сбил двух подростков, один из них скончался по дороге в больницу. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Инцидент произошел в городе Ле-Ке на юго-западе страны. По данным агентства, подростки ехали на мотоцикле. Раненого юношу доставили на вертолете в столицу страны Порт-о-Пренс.

Что стало причиной аварии, неизвестно. Не исключено, что правительственные автомобили ехали со значительным превышением скорости.

После ДТП кортеж не остановился. Это вызвало возмущение местных жителей, в знак протеста они начали жечь автомобильные шины.

Лафонтан ехал на юго-запад Гаити, где в результате прошедших в минувшие выходные ливней оказались затоплены несколько районов. Жертвами наводнений стали не менее четырех человек. В прошлом году этот же регион серьезно пострадал от урагана "Мэтью".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Гаити
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Пентагоне считают, что Ту-95 более двух лет не летали у Аляски из-за технических проблем
2
AP: в штате Орегон убита россиянка
3
Роскосмос исключил из отряда трех космонавтов
4
Фэллон: Великобритания сохраняет право на превентивное применение ядерного оружия
5
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
6
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
7
Экспериментальные дома с элементами из дерева построят взамен части пятиэтажек в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама