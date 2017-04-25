AP: кортеж премьера Гаити сбил двух подростков, одного - насмерть

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ГАВАНА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Кортеж премьер-министра Гаити Жака Ги Лафонтана в понедельник сбил двух подростков, один из них скончался по дороге в больницу. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
Инцидент произошел в городе Ле-Ке на юго-западе страны. По данным агентства, подростки ехали на мотоцикле. Раненого юношу доставили на вертолете в столицу страны Порт-о-Пренс.
Что стало причиной аварии, неизвестно. Не исключено, что правительственные автомобили ехали со значительным превышением скорости.
После ДТП кортеж не остановился. Это вызвало возмущение местных жителей, в знак протеста они начали жечь автомобильные шины.
Лафонтан ехал на юго-запад Гаити, где в результате прошедших в минувшие выходные ливней оказались затоплены несколько районов. Жертвами наводнений стали не менее четырех человек. В прошлом году этот же регион серьезно пострадал от урагана "Мэтью".