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AP: в штате Орегон убита россиянка

Происшествия
25 апреля, 4:25 дата обновления: 25 апреля, 5:02 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
По данным агентства, причиной смерти 27-летней Анны Репкиной стало огнестрельное ранение в затылок
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НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Власти американского штата Орегон установили, что жертвой убийства, происшедшего в округе Бентон, является гражданка России. Это 27-летняя Анна Репкина, сообщило в понедельник агентство Associated Press (AP).

В Генеральном консульстве РФ в Сан-Франциско (штат Калифорния) пока не ответили на запрос ТАСС подтвердить или опровергнуть данную информацию.

По данным властей Бентона, Репкина прилетела в Лос-Анджелес (штат Калифорния) 1 марта и на прошлой неделе была обнаружена мертвой в труднодоступной местности в штате Орегон. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в затылок. По подозрению в убийстве задержан 27-летний местный житель Уильям Харгроув, подрабатывающий вышибалой в местном баре.

Следствие установило, что американец поддерживал близкие отношения не только с Репкиной, но и с другой женщиной, которая в определенный момент в ультимативной форме потребовала от него сделать окончательный выбор. "Он принял решение. Харгроув отвел другую женщину в удаленное место, где она позднее была найдена застреленной в голову сзади, как это бывает при казни", - заявила СМИ помощник прокурора округа Бентон Эми Матуско. По ее словам, "подозреваемый жил с двумя женщинами в двух различных домах".

По словам заместителя шерифа округа Бентон Грегори Ридлера, Репкина говорила, что приехала из Москвы в поисках спутника жизни, которые привели ее в американский Корваллис с населением 55 тыс. человек. Где именно родилась жертва, пока не установлено.

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