Суд перенес на 12 мая жалобу Багдасарян на приговор за подделку больничного листа

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы перенес на 12 мая рассмотрение жалобы на приговор участнице уличных гонок и неплательщице штрафов за нарушения ПДД Маре Багдасарян, осужденной за подделку больничного листа, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Как пояснил адвокат, Багдасарян не явилась на заседание суда, так как находится в больнице после перенесенной операции.
В свою очередь судья отметил, что письменного уведомления у суда нет, а есть только заявление о ее желании участвовать в заседании. В связи с этим рассмотрение жалобы было перенесено.
Багдасарян была признана судом виновной по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Подделка документов") и приговорена к 1 году исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Ее адвокаты с данным решением не согласились и обжаловали его.
Ранее Багдасарян незаконно приобрела поддельный листок нетрудоспособности для того, чтобы уклониться от выполнения решения суда об обязательных работах. Больничный лист, выданный на ее имя врачом одной из столичных поликлиник, она предъявила судебному приставу и работнику ГБУ "Жилищник" столичного района Сокол.