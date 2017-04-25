Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Под Липецком из-за обрушения склада разлилось несколько тонн сока

Происшествия
25 апреля, 13:28 дата обновления: 25 апреля, 13:52 UTC+3 ЛИПЕЦК ЛИПЕЦК 25, апреля. /ТАСС
Сок стекает в Дон, по данному факту природоохранная прокуратура начала проверку
Поделиться
Материал из 1 страницы
Экспериментальный консервный завод "Лебедянский", Липецкая область

Экспериментальный консервный завод "Лебедянский", Липецкая область

© Валерий Морев/ТАСС

ЛИПЕЦК, 25 апреля. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура начала проверку по факту разлития нескольких тонн соков и их сброса в реку Дон после обрушения кровли на складе готовой продукции экспериментального консервного завода "Лебедянский" в Липецкой области. Об это сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры по региону.

YouTube/Владимир Семёнов

"В результате обрушения склада разлилось несколько тонн сока, который по улицам города стекает в реку Дон. Для определения возможного ущерба, причиненного водному объекту в результате техногенной аварии, на месте происшествия работает Липецкий природоохранный прокурор, специалисты контролирующих органов в сфере природопользования", - уточнили в ведомстве.

Ранее первый заместитель главы администрации Лебедянского района Липецкой области Валерий Головань сообщил, что тысячи литров сока разлились после обрушения крыши склада консервного завода под Липецком, на предприятии подсчитывают ущерб.

Обрушение крыши склада завода произошло в 10:00 мск в городе Лебедянь Липецкой области. В результате ЧП пострадали двое рабочих.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Проверку Роскачества не прошли 37% марок сгущенного молока
2
Под Липецком из-за обрушения склада разлилось несколько тонн сока
3
Лавров назвал своим любимым поэтом Высоцкого
4
В Саратовской области подростка покусал лев
5
Государственные облигации для населения в СССР и РФ. Досье
6
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
7
Россия может обеспечить энергией ЛНР после прекращения поставок с Украины
Темы дня
Загрузка...
Реклама