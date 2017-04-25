Под Липецком из-за обрушения склада разлилось несколько тонн сока

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ЛИПЕЦК, 25 апреля. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура начала проверку по факту разлития нескольких тонн соков и их сброса в реку Дон после обрушения кровли на складе готовой продукции экспериментального консервного завода "Лебедянский" в Липецкой области. Об это сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры по региону.
"В результате обрушения склада разлилось несколько тонн сока, который по улицам города стекает в реку Дон. Для определения возможного ущерба, причиненного водному объекту в результате техногенной аварии, на месте происшествия работает Липецкий природоохранный прокурор, специалисты контролирующих органов в сфере природопользования", - уточнили в ведомстве.
Ранее первый заместитель главы администрации Лебедянского района Липецкой области Валерий Головань сообщил, что тысячи литров сока разлились после обрушения крыши склада консервного завода под Липецком, на предприятии подсчитывают ущерб.
Обрушение крыши склада завода произошло в 10:00 мск в городе Лебедянь Липецкой области. В результате ЧП пострадали двое рабочих.