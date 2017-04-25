Львовский мусор обнаружен в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

КИЕВ, 25 апреля. /ТАСС/. Украинская полиция начала расследование появления стихийных свалок мусора из Львовской области в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в управлении Национальной полиции Киевской области.

"24 апреля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) возле отселенных поселков Бобер и Королевка из неустановленных грузовиков выбросили бытовой мусор из Львова", - говорится в сообщении. Всего при осмотре территории зоны отчуждения ЧАЭС сотрудники полиции выявили десять таких свалок, а также изъяли у водителей грузовиков документы, подтверждающие место происхождения отходов.

Данный факт квалифицирован по статье "Загрязнение или порча земель", в настоящее время ищет причастных к организации незаконной деятельности.

Власти Львова уже в течение года не могут решить проблему с бытовыми отходами. Предложенные варианты с утилизацией в других регионах страны или вывоз на переработку в польские города пока не нашли реализации. Инициативу организовать в зоне отчуждения ЧАЭС полигон для мусора ранее высказывал мэр Львова Андрей Садовый, позже киевские власти заявили, что изучают такое решение и для столицы.

Пожар на свалке во Львовской области

На Грибовицкой свалке под Львовом 29 мая 2016 года произошло возгорание, во время ликвидации которого погибли трое пожарных, еще один служащий коммунального предприятия пропал без вести при сходе оползне мусора, объем которого составил около 100 тыс. куб. м. Пожар был ликвидирован лишь 10 июня.

Садовый тогда обращался к руководству страны с просьбой объявить Львов и прилегающие к нему села Малехов и Грибовичи зоной экологической катастрофы, однако президент Украины Петр Порошенко в ответ обвинил мэра в политизации ситуации.

Позже грузовики со львовским мусором неоднократно замечали в разных регионах Украины, в самой Львовской области местные власти наотрез отказались размещать отходы, а также отводить земельные участки под новые полигоны.

Промежуточное решение

В администрации Львова на прошлой неделе заявили, что им удалось урегулировать "мусорную проблему". Речь идет о меморандуме между главами местных органов власти региона о вывозе мусора на полигоны 20 городов области на протяжении двух лет. Документ предусматривает, что общая сумма финансирования этого проекта составит 200 млн гривен (около 7,4 млн долларов).