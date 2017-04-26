Первый в этом сезоне тайфун образовался в Тихом океане

ТОКИО, 26 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Тропический циклон, находящийся к востоку от побережья Филиппин, преобразовался в тайфун, став первым в нынешнем году в Тихоокеанском регионе. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Согласно международной классификации, ему было присвоено название "Муйфа". Оно связано с цветением сливы и было изначально предложено Макао.

В настоящее время скорость ветра в центральной части тропического шторма составляет 18 метров в секунду, а порывов - до 25 метров в секунду. По прогнозам, тайфун будет двигаться в северо-восточном направлении.

В прошлом году в Тихом океане образовалось 26 тропических штормов, включая шесть супертайфунов, которые нанесли серьезный ущерб странам Азиатско-Тихоокеанского региона и привели к человеческим жертвам.