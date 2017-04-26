Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Блогера Илью Варламова облили зеленкой в Ставрополе

Происшествия
26 апреля, 12:39 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 26, апреля. /ТАСС
Он также сообщил, что его несколько раз ударили
Поделиться
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после обращения о нападении на блогера Илью Варламова в Ставрополе, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Ставропольскому краю.

Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личности нападавших и их мотивы.

О нападении Варламов сообщил в своем Twitter. "На глазах у полиции облили зеленкой, пару раз ударили <…> Полиция говорит, что объявлен план "Перехват" <…> Еду отмываться и снимать город", - написал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в Бурятии
2
Шойгу: удар США по авиабазе Шайрат создал угрозу жизни российских военнослужащих
3
Кремль изучит данные соцопроса о поддержке россиянами Медведева
4
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
5
Законопроект о реновации жилья позволит сократить сроки переезда из пятиэтажек
6
СК возбудил уголовное дело по факту нападения со стрельбой на западе Москвы
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама