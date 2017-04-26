Блогера Илью Варламова облили зеленкой в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после обращения о нападении на блогера Илью Варламова в Ставрополе, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Ставропольскому краю.

Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личности нападавших и их мотивы.

О нападении Варламов сообщил в своем Twitter. "На глазах у полиции облили зеленкой, пару раз ударили <…> Полиция говорит, что объявлен план "Перехват" <…> Еду отмываться и снимать город", - написал он.

Всем привет pic.twitter.com/tyUNBzatQV — Илья Варламов (@varlamov) 26 апреля 2017 г.