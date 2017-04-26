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Директор галереи в Петербурге осуждена за незаконный вывоз старинной картины за границу

Происшествия
26 апреля, 18:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Суд приговорил Елену Бухтину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к трем годам условно директора художественной галереи за незаконный вывоз старинного полотна стоимостью 9 млн рублей за границу, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Суд установил, что директор галереи "Голубая гостиная" Елена Бухтина в сентябре 2016 года спрятала в чемодане картину Николая Фешина "Портрет Джека Хантера" 1923 года, имеющую коллекционное и музейное значение, стоимостью более 9 млн рублей", - говорится в сообщении надзорного ведомства. В аэропорту Пулково Бухтина сдала чемодан с картиной в багаж, скрыла от таможенного управления картину, не задекларировав ее. Полотно было обнаружено в ходе досмотра провозимых товаров и изъято сотрудниками таможни.

В суде Бухтина признала вину, раскаялась в содеянном и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Московский райсуд Санкт-Петербурга признал ее виновной по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ "Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере" и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Николай Фешин (1881-1955) родился в Казани, в 1923 году эмигрировал в США. Писал в стилях импрессионизма и модерна, картины находятся в частных американских коллекциях, а также музеях США и России. В 1976 году дочь Фешина перевезла прах отца из США и перезахоронила в Казани.

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