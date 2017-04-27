На Камчатке застрелили агрессивного медведя

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Первый в этом году агрессивный медведь, вышедший к человеческому жилью, застрелен на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в Агентстве лесного хозяйства Камчатского края.
"Медведь был застрелен в микрорайоне Ягодный в пригороде города Елизово. Сначала хищника, пришедшего к частным жилым домам, пытались отогнать в лес, однако он уходить не желал и проявлял агрессию. Тогда было принято решение об отстреле животного. Это был самец примерно пятилетнего возраста, и он был ранен", - сообщил собеседник агентства.
По словам специалистов, именно ранение могло вызвать агрессивное поведение животного.
На Камчатке в апреле медведи массово выходят из спячки. Первые сведения о проснувшихся животных стали появляться еще в начале месяца. Медведей видели в Кроноцком заповеднике и природном парке Налычевском. В связи с этим население призывают быть осторожными при посещении лесов.
В 2016 году на Камчатке охотоведами было отстреляно 60 агрессивных медведей. При этом не погиб ни один человек. В 2015 году было отстреляно 59 медведей. От нападений хищников пострадали четыре человека, погиб один.
Всего на территории полуострова обитают около 20 тысяч бурых медведей. Они являются крупнейшими хищниками в регионе.