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Суд на Кубани приговорил мужчину за пособничество террористам к 6,5 годам тюрьмы

Происшествия
27 апреля, 10:05 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 27, апреля. /ТАСС

Виталий Каюда будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима

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КРАСНОДАР, 27 апреля. /ТАСС/. Прикубанский районный суд Краснодара приговорил к 6,5 годам колонии 20-летнего жителя региона за пособничество террористической организации "Имарат Кавказ" (запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, тяжести совершенных преступлений, назначил виновному наказание по совокупности преступлений в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы, с ограничением свободы на 1 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что подсудимый Виталий Каюда с 1 по 5 ноября 2015 года познакомился в Ставрополе с 32-летним жителем Кабардино-Балкарии и участником бандгруппы "Вилаят Кавказа" (входит в "Имарат Кавказ") Хизиром Тугановым, которого ликвидировали в спецоперации в Нальчике в том же году. Туганов уговорил Каюду принять присягу и вступить в бандгруппу.

От Туганова Кюда получил в Ставрополе 27 патронов для пистолета, который осужденный хранил в машине. Он ждал дальнейших распоряжений от знакомого, пока его не задержали сотрудники ФСБ.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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