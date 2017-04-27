Суд на Кубани приговорил мужчину за пособничество террористам к 6,5 годам тюрьмы

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КРАСНОДАР, 27 апреля. /ТАСС/. Прикубанский районный суд Краснодара приговорил к 6,5 годам колонии 20-летнего жителя региона за пособничество террористической организации "Имарат Кавказ" (запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
"Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, тяжести совершенных преступлений, назначил виновному наказание по совокупности преступлений в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы, с ограничением свободы на 1 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Суд установил, что подсудимый Виталий Каюда с 1 по 5 ноября 2015 года познакомился в Ставрополе с 32-летним жителем Кабардино-Балкарии и участником бандгруппы "Вилаят Кавказа" (входит в "Имарат Кавказ") Хизиром Тугановым, которого ликвидировали в спецоперации в Нальчике в том же году. Туганов уговорил Каюду принять присягу и вступить в бандгруппу.
От Туганова Кюда получил в Ставрополе 27 патронов для пистолета, который осужденный хранил в машине. Он ждал дальнейших распоряжений от знакомого, пока его не задержали сотрудники ФСБ.
Приговор пока не вступил в законную силу.