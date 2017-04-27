AFP: мужчина ранил двоих полицейских в заморском регионе Франции Реюньон

ПАРИЖ, 27 апреля. /ТАСС/. Подозреваемый в связях с исламистами мужчина открыл огонь по полицейским в заморском регионе Франции Реюньон, когда те попытались его задержать. Как сообщает агентство AFP, двое стражей порядка получили легкие ранения.

"Мужчина отказался подчиниться требованиям полицейских сдаться и открыл по ним огонь", - пояснили в местной префектуре. По данным представителя ведомства, стражи порядка вступили в перестрелку и смогли обезвредить нападавшего. Им оказался 20-летний мужчина, который "недавно принял ислам".

Как сообщило агентство Reuters , расследованием инцидента занялась антитеррористическая прокуратура Парижа.

Сейчас во Франции действует режим ЧП, который был введен сразу после терактов 13 ноября 2015 года. Тогда в Париже и столичном пригороде Сен-Дени от рук террористов погибли в общей сложности 130 человек и около 350 получили ранения. Изначально предполагалось, что режим будет действовать три месяца, однако власти неоднократно продлевали чрезвычайное положение ввиду высокого уровня террористической угрозы.