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AFP: мужчина ранил двоих полицейских в заморском регионе Франции Реюньон

Происшествия
27 апреля, 10:54 дата обновления: 27 апреля, 11:15 UTC+3

По данным агентства, инцидент произошел, когда полицейские пытались задержать мужчину

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ПАРИЖ, 27 апреля. /ТАСС/. Подозреваемый в связях с исламистами мужчина открыл огонь по полицейским в заморском регионе Франции Реюньон, когда те попытались его задержать. Как сообщает агентство AFP, двое стражей порядка получили легкие ранения.

"Мужчина отказался подчиниться требованиям полицейских сдаться и открыл по ним огонь", - пояснили в местной префектуре. По данным представителя ведомства, стражи порядка вступили в перестрелку и смогли обезвредить нападавшего. Им оказался 20-летний мужчина, который "недавно принял ислам".

Как сообщило агентство Reuters, расследованием инцидента занялась антитеррористическая прокуратура Парижа.

Сейчас во Франции действует режим ЧП, который был введен сразу после терактов 13 ноября 2015 года. Тогда в Париже и столичном пригороде Сен-Дени от рук террористов погибли в общей сложности 130 человек и около 350 получили ранения. Изначально предполагалось, что режим будет действовать три месяца, однако власти неоднократно продлевали чрезвычайное положение ввиду высокого уровня террористической угрозы.

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