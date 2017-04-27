Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Подмосковье осуждены двое экс-полицейских за взятки на 8,5 млн рублей

Происшествия
27 апреля, 11:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Василий Кобелев и Алексей Бобров были лишены специальных званий и приговорены к пяти и шести годам лишения свободы соответственно

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Суд в Подмосковье приговорил двух руководителей Рузского отделения полиции на сроки от пяти до шести лет заключения в колонии, признав виновными во взяточничестве на 8,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"Приговором суда Алексею Боброву назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Василию Кобелеву - в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Бобров и Кобелев были лишены специальных званий и права занимать определенные должности", - сказали в ГСУ.

Они признаны виновными по ч. 6 ст. 290 УК РФ - "Получение взятки в особо крупном размере" и по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ - "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере".

Следствием и судом установлено, что с февраля по август 2014 года Бобров, через посредника Кобелева, систематически получал взятки в размере 8,45 млн рублей от руководителей коммерческих организаций. За это вознаграждение полицейский способствовал непривлечению водителей грузовых автомобилей к административной ответственности за нарушение правил перевозки тяжеловесных грузов при перевозке строительных материалов.

В ходе следствия были изучены финансовые документы коммерческих организаций, а также допрошено более 100 свидетелей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката
2
Клинцевич: Россия сможет жестким образом ответить на возможную агрессию со стороны США
3
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
4
Сейм Латвии решил предоставить гражданство Михаилу Барышникову
5
Россияне купили ОФЗ почти на 700 млн рублей в первый день продаж
6
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
7
Захарова предложила символ восстановления отношений между РФ и США
Темы дня
Загрузка...
Реклама