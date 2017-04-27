В Подмосковье осуждены двое экс-полицейских за взятки на 8,5 млн рублей

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Суд в Подмосковье приговорил двух руководителей Рузского отделения полиции на сроки от пяти до шести лет заключения в колонии, признав виновными во взяточничестве на 8,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"Приговором суда Алексею Боброву назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Василию Кобелеву - в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Бобров и Кобелев были лишены специальных званий и права занимать определенные должности", - сказали в ГСУ.

Они признаны виновными по ч. 6 ст. 290 УК РФ - "Получение взятки в особо крупном размере" и по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ - "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере".

Следствием и судом установлено, что с февраля по август 2014 года Бобров, через посредника Кобелева, систематически получал взятки в размере 8,45 млн рублей от руководителей коммерческих организаций. За это вознаграждение полицейский способствовал непривлечению водителей грузовых автомобилей к административной ответственности за нарушение правил перевозки тяжеловесных грузов при перевозке строительных материалов.

В ходе следствия были изучены финансовые документы коммерческих организаций, а также допрошено более 100 свидетелей.