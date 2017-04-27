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Прокуратура: активы Фондсервисбанка не покрывают потерь Роскосмоса от хищений в банке

Происшествия
27 апреля, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Следователь в суде отметил, что экс-президенту банка Александру Воловнику вменяется растрата около 1,3 млрд рублей

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Активы Фондсервисбанка не покрывают даже малой доли потерь Роскосмоса от многомиллиардных вложений, потерянных при разорении банка. Об этом в четверг в Тверском суде Москвы заявил представитель прокуратуры в ходе заседания по ходатайству следствия о заключении под стражу экс-президента банка Александра Воловника, подозревающегося в растрате 1,3 млрд рублей.

"Роскосмос в результате хищений в банке потерял многие миллиарды своих вложений и лишился валютной выручки. Активы банка не покрывают даже малой доли этих вложений. Бывшее руководство банка пока не хочет объяснить, куда делись деньги" - сказал прокурор.

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Согласно материалам дела, Воловник может быть причастен к хищению части из 47 млрд рублей, размещенных в Фондсервисбанке госкорпорацией "Роскосмос". По версии следствия, он организовал схему вывода средств Роскосмоса для финансирования личных проектов.

Следователь в суде отметил, что Воловнику вменяется растрата около 1,3 млрд рублей. "Он организовал выдачу денег компаниям-пустышкам, которые не вели хозяйственной деятельности, а в материалах дела фигурирует шесть таких организаций", - заявил следователь, добавив, что эти действия Воловник предпринимал в условиях тяжелого состояния банка в преддверии его банкротства.

По мнению следователя, действия Воловника носили заранее продуманный преступный характер и были направлены на хищение денег. "Следствием пока установлены не все соучастники преступления. Находясь на свободе, Воловник может оказать на них давление и согласовать позицию. На него уже даны изобличающие показания, его виновность у следствия не вызывает никаких сомнений", - подчеркнул следователь.

Фондсервисбанк аккумулировал на своих счетах валютную выручку Роскосмоса. По информации следователя, банк находится на стадии санации.

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