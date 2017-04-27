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Студента на Урале приговорили к 2,5 года колонии за публикации о "Правом секторе"

Происшествия
27 апреля, 16:47 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 27, апреля. /ТАСС

19-летний студент из Магнитогорска признан виновным в публичных призывах к экстремизму и терроризму

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 апреля. /ТАСС/. Суд приговорил к двум с половиной годам колонии-поселения 19-летнего студента из Магнитогорска за публикацию экстремистского видео в социальных сетях и сообщений, оправдывающих деятельность "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена решением Верховного суда РФ). Он признан судом виновным в публичных призывах к экстремизму и терроризму, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области.

"Суд признал 19-летнего приверженца "Правого сектора" - студента одного из колледжей Магнитогорска - виновным в публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев в колонии-поселении", - пояснили в ФСБ. Кроме того, суд запретил молодому человеку в течение года размещать какую-либо информацию в интернете.

По данным следствия, осужденный в 2014-2015 годах публиковал в социальных сетях сообщения, оправдывающие деятельность "Правого сектора" и разместил экстремистское видео.

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