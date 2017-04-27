СМИ: полиция задержала в центре Лондона мужчину с ножами

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Полиция в четверг задержала мужчину в центре Лондона, в районе резиденции премьера, зданий министерств и парламента. Об этом сообщило в Twitter лондонское полицейское управление (Скотленд-Ярд).

У задержанного при себе были обнаружены ножи, сообщает радиостанция LBC.

Man arrested in Westminster. No reported injuries. More information to follow. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 27 April 2017

Из-за задержания мужчины центр Лондона в районе улицы Уайтхолл (неподалеку от парламента) частично перекрыт, сообщили в Скотленд-Ярде.

В данный момент остановлено движение автотранспорта по улице Уайтхолл, где расположены правительственные учреждения страны. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ажиотаж вокруг инцидента связан с тем, что 22 марта у стен британского парламента был совершен теракт, в результате которого погибли пять человек. Нападавший был уничтожен.