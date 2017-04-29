ВМС Канады перехватили более 2,6 тонны кокаина у берегов Центральной Америки

ОТТАВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. ВМС Канады не допустили попадания в Северную Америку свыше 2,6 тонны кокаина, изъяв его у контрабандистов в рамках международной операции по борьбе с наркотрафиком CARIBBE. Об этом говорится в коммюнике Министерства национальной обороны страны, которое 28 апреля поступило в представительство ТАСС.

В частности, команда патрульного корабля HMCS Saskatoon ВМС Канады перехватила 1,124 тонны кокаина в ходе самостоятельных действий, а также около 1,5 тонны этого наркотика были изъяты во время совместных рейдов с кораблями Береговой охраны США. Все операции проводились с 12 марта по 14 апреля в международных водах Тихого океана у берегов Центральной и Южной Америки.

В ведомстве добавили, что HMCS Saskatoon завершил участие в операции CARIBBE и 28 апреля вернулся на военную базу Эксимолт, расположенную в провинции Британская Колумбия.

Международная операция по борьбе с наркотрафиком CARIBBE проходит с 2006 года. В ней, в частности, задействованы корабли и самолеты Канады, США, Франции, Великобритании, Испании и Нидерландов. Она подразумевает активное патрулирование акватории Карибского бассейна, Мексиканского залива, а также тихоокеанских берегов Латинской Америки, в том числе таких стран, как Эквадор и Колумбия.