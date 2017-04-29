Путин поручил организовать необходимую помощь пострадавшим от природных пожаров в Сибири

Временные трибуны на стадионе "Фишт" будут частично закрыты во время Кубка конфедерацийСпорт 29 апреля, 13:41
Мутко хочет, чтобы "Лужники" имели столь же высокий кубковый статус, как и "Уэмбли"Спорт 29 апреля, 13:33
Мутко уверен, что сборная России по футболу сыграет с чилийцами на стадионе ЦСКАСпорт 29 апреля, 13:19
Форвард "Чикаго" Панарин приедет в сборную России по хоккею 1 маяСпорт 29 апреля, 13:14
Феттель показал лучший результат в третьей практике Гран-при РоссииСпорт 29 апреля, 13:13
Глава FIA: Гран-при России является посланием безопасности на дорогахСпорт 29 апреля, 13:09
Чемпионка мира Кучина поедет на этап "Бриллиантовой лиги" в Юджин вместе с личным тренеромСпорт 29 апреля, 12:59
Василевский займет место в воротах сборной России в матче Еврохоккейтура с финнамиСпорт 29 апреля, 12:55
Мутко: возможное расследование в отношении Инфантино не имеет отношения к ЧМ в РоссииСпорт 29 апреля, 12:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил организовать всю необходимую помощь пострадавшим от природных пожаров в Иркутской области и Бурятии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В связи с пожарами в Иркутской области и Бурятии, которые уничтожили несколько десятков домов, президент Путин выслушал подробный доклад главы МЧС Владимира Пучкова о предпринимаемых мерах по тушению существующих очагов и минимизации возникновения новых", - сказал Песков.
Путин также переговорил по телефону с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и исполняющим обязанности главы Бурятии Алексеем Циденовым. "Главы регионов проинформировали президента о предпринимаемых мерах по ликвидации последствий пожаров", - сообщил пресс- секретарь. "Путин поручил Левченко и Циденову организовать все необходимое для обеспечения временным жильем людей, лишившихся крова, оказывать в случае необходимости медицинскую помощь, а также весь необходимый набор социальных услуг", - добавил Песков.