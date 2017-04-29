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Путин поручил организовать необходимую помощь пострадавшим от природных пожаров в Сибири

Происшествия
29 апреля, 12:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

Президент РФ также выслушал подробный доклад главы МЧС Владимира Пучкова о предпринимаемых мерах по тушению существующих очагов и минимизации возникновения новых

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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил организовать всю необходимую помощь пострадавшим от природных пожаров в Иркутской области и Бурятии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В связи с пожарами в Иркутской области и Бурятии, которые уничтожили несколько десятков домов, президент Путин выслушал подробный доклад главы МЧС Владимира Пучкова о предпринимаемых мерах по тушению существующих очагов и минимизации возникновения новых", - сказал Песков.

Путин также переговорил по телефону с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и исполняющим обязанности главы Бурятии Алексеем Циденовым. "Главы регионов проинформировали президента о предпринимаемых мерах по ликвидации последствий пожаров", - сообщил пресс- секретарь. "Путин поручил Левченко и Циденову организовать все необходимое для обеспечения временным жильем людей, лишившихся крова, оказывать в случае необходимости медицинскую помощь, а также весь необходимый набор социальных услуг", - добавил Песков.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России
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