Из-за угрозы повторного схода оползня 85 жителей киргизского села Аю будут эвакуированы

БИШКЕК, 29 апреля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Сотрудники МЧС Киргизии в ближайшее время эвакуируют 85 человек из расположенного в Ошской области села Аю, где в субботу под оползнем оказались 24 человека. Об этом сообщила пресс-служба Красного Полумесяца республики.

"Из-за угрозы повторного схода оползня 85 жителей села будут эвакуированы в безопасное место", - говорится в сообщении. По данным Красного Полумесяца Киргизии, в ближайшее время в организацию поступят списки этих людей. "При получении списков будет предоставлено самое необходимые для населения: одежда, гигиенические и кухонные наборы", - отмечается в документе.

По предварительным данным МЧС, в результате схода утром оползня объемом в 1 млн кубометров в селе Аю погибли 24 местных жителя, в том числе 9 детей в возрасте до 14 лет. На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы, в которых задействованы около 150 человек и тяжелая техника. Однако обнаружить выживших или тела погибших пока не удалось.

Указом президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, в связи с данной трагедией 30 апреля объявлено в республике Днем национального траура.