Из-за угрозы повторного схода оползня 85 жителей киргизского села Аю будут эвакуированы

Козак: появились сомнения относительно проведения Гран-при России в ночное времяСпорт 29 апреля, 15:06
Почти все билеты на Гран-при России "Формулы-1" в Сочи проданыСпорт 29 апреля, 14:55
Стадион "Лужники" планируется ввести в эксплуатацию в июнеСпорт 29 апреля, 14:44
Маркин призвал болельщиков достойно принять любой результат дерби ЦСКА - "Спартак"Спорт 29 апреля, 14:37
Временные трибуны на стадионе "Фишт" будут частично закрыты во время Кубка конфедерацийСпорт 29 апреля, 13:41
Мутко хочет, чтобы "Лужники" имели столь же высокий кубковый статус, как и "Уэмбли"Спорт 29 апреля, 13:33
Мутко уверен, что сборная России по футболу сыграет с чилийцами на стадионе ЦСКАСпорт 29 апреля, 13:19
Форвард "Чикаго" Панарин приедет в сборную России по хоккею 1 маяСпорт 29 апреля, 13:14
Феттель показал лучший результат в третьей практике Гран-при РоссииСпорт 29 апреля, 13:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БИШКЕК, 29 апреля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Сотрудники МЧС Киргизии в ближайшее время эвакуируют 85 человек из расположенного в Ошской области села Аю, где в субботу под оползнем оказались 24 человека. Об этом сообщила пресс-служба Красного Полумесяца республики.
"Из-за угрозы повторного схода оползня 85 жителей села будут эвакуированы в безопасное место", - говорится в сообщении. По данным Красного Полумесяца Киргизии, в ближайшее время в организацию поступят списки этих людей. "При получении списков будет предоставлено самое необходимые для населения: одежда, гигиенические и кухонные наборы", - отмечается в документе.
По предварительным данным МЧС, в результате схода утром оползня объемом в 1 млн кубометров в селе Аю погибли 24 местных жителя, в том числе 9 детей в возрасте до 14 лет. На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы, в которых задействованы около 150 человек и тяжелая техника. Однако обнаружить выживших или тела погибших пока не удалось.
Указом президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, в связи с данной трагедией 30 апреля объявлено в республике Днем национального траура.