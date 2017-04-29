Минприроды поручило регионам вести дополнительное патрулирование лесов из-за риска пожаров

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской поручил главам всех российских регионов в связи с выходными и праздничными днями принять дополнительные меры по предупреждению лесных пожаров. Копия соответствующей правительственной телеграммы имеется в распоряжении ТАСС.
"Прошу принять меры по обеспечению дополнительного патрулирования прилегающих к населенным пунктам участков леса и природных объектов, обеспечить круглосуточное дежурство оперативных диспетчерских служб", - говорится в телеграмме.
Руководителям субъектов РФ указано на действие противопожарного режима, который предполагает запрет на выжигание сухой травы на землях сельхозназначения и землях иных категорий, предусмотренных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390. Кроме того, предлагается на региональном уровне запретить сжигать мусор при проведении субботников на дачных и садовых участках.
Согласно сообщению, местные власти должны привлечь СМИ к информированию населения о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах. Меры по тушению пожаров нужно предпринимать в первые сутки с момента их обнаружения.
"О принятых мерах прошу проинформировать специализированную диспетчерскую Федерального агентства лесного хозяйства в срок до 15 мая 2017 года в целях подготовки доклада в Правительство РФ", - отмечается в телеграмме.