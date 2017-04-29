Три человека погибли при крушении самолета скорой помощи в Техасе

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НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Легкомоторный самолет скорой помощи разбился в субботу около американского города Амарилло (штат Техас). Как сообщила компания Rico Aviation, предоставляющая услуги воздушной транспортировки пациентов, три члена экипажа погибли.
"Rico Aviation с печалью подтверждает гибель трех членов авиаэкипажа минувшей ночью", - информировала компания в официальном заявлении.
"Мы опустошены этой трагедией и находимся в трауре из-за потери жизней своих коллег. Их семьи были поставлены в известность, мы от всего сердца в молитвах поминаем погибших", - отметили также в Rico Aviation.
Самолет разбился в ночное время суток, точная причина крушения пока не установлена. Местная полиция полагает, что одним из факторов могла быть неблагоприятная погода - сильный ветер, скорость которого достигала 22,4 м/с.