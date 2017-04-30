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Более 27 тыс. человек защищают населенные пункты Красноярского края от пожаров

Происшествия
30 апреля, 7:49 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 30, апреля. /ТАСС

От пожаров были защищены более 150 населенных пунктов

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КРАСНОЯРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Группировка из почти 30 тысяч человек создана в Красноярском крае для защиты населенных пунктов от пожаров. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС по Красноярскому краю Евгений Вершинин.

"Общая группировка сил и средств для прикрытия населенных пунктов - более 27 тысяч человек и более 1,5 тыс. единиц техники", - сказал он на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которую провел глава МЧС России Владимир Пучков.

Вершинин сообщил, что с начала пожароопасного сезона в регионе было потушено более 15 тысяч возгораний сухой травы.

"В настоящее время обстановка в Красноярском крае находится под контролем, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - доложил Вершинин.

Первый заместителя губернатора края - председатель краевого правительства Виктор Томенко сообщил, что в крае с 25 по 28 апреля более 150 населенных пунктов были защищены от пожаров.

"С 25 по 28 апреля совместными усилиями федеральной, краевой группировок противопожарной службы, патрульных групп и муниципальных образований было потушено более 2,1 тысячи возгораний, удалось отстоять от пожаров более 150 населенных пунктов в 22 муниципальных образованиях Красноярского края", - сказал он.

Томенко отметил, что с 25 апреля в регионе установилась аномально сухая жаркая погода с порывистым ветром. Она идентична той, что наблюдалась в Хакасии в 2015 году, где в результате массовых пожаров погибли люди. Уже с 20 апреля на территории Красноярского края бал введен особый противопожарный режим за исключением северных территорий.

"Однако несмотря на все принимаемые меры имелись факты нарушения особого противопожарного режима несознательными гражданами. В результате неосторожного обращения с огнем местного населения не территории пяти населенных пунктов в трех муниципальных районах огнем было уничтожено девять жилых домов", - сказал Томенко. Без крова остались 15 человек. Погибших и пострадавших нет. По словам Томенко, все выплаты будут произведены за счет средств краевого бюджета, помощь федерального центра не требуется.

Говоря о ситуации с лесными пожарами, вице-губернатор отметил, что угрозы перехода пожаров на населенные пункты нет. "Стабилизацию лесопожарной обстановки прогнозируем к 1 мая", - доложил Томенко.

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