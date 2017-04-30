СК проверяет данные о захвате 300 парковочных мест в Москве

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет организовал проведение проверки по информации СМИ о незаконном захвате 300 парковочных мест в Москве. Об этом ТАСС сообщили в столичном главке СК.

"Сегодня в эфире одного из центральных телеканалов демонстрировался видеосюжет о том, что одна из московских организаций под угрозой применения насилия и повреждения имущества вынуждают владельцев машиномест подписывать договоры на обслуживание на невыгодных для них условиях. Кроме того, в сюжете сообщается о том, что в результате противоправных действий сотрудников указанной компании более 300 парковочных мест в различных районах Москвы незаконно захвачены, несколько автомобилей были сожжены", - сообщили в главке.

В сюжете также отмечается, что неоднократные заявления автовладельцев в органы внутренних дел оставлены без внимания, подчеркнули управлении.

В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников коммерческой организации и правоохранительных органов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.