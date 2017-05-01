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Особый противопожарный режим введен в 15 регионах Сибири и Дальнего Востока

Происшествия
1 мая, 11:28 дата обновления: 1 мая, 11:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

Для ликвидации пожаров в Сибири в течение дня от различных министерств и служб привлекались более 6700 человек и 2200 единиц техники

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Особый противопожарный режим, устанавливающий запрет на сжигание травы, мусора, порубочных остатков, а также на выезд в леса населения, введен в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

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"Во всех регионах Сибирского федерального округа продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, в 15 субъектах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов действует особый противопожарный режим", - сказал представитель министерства.

По его словам, в этих регионах зафиксирован высокий класс пожарной опасности, наибольшую угрозу представляет выжигание травы, мусора в населенных пунктах, неосторожное обращение с огнем на природе, а также лесозаготовительные работы, что и становится причиной пожаров в деревнях и поселках.

"В то же время действующие в Сибири лесные пожары угрозы населенным пунктам и объектам экономики не представляют", - подчеркнули в МЧС.

Для ликвидации пожаров в Сибири в течение дня от различных министерств и служб привлекались более 6700 человек и 2200 единиц техники, в том числе 51 воздушное судно.

"Ведется непрерывный мониторинг обстановки, ее моделирование по наихудшему сценарию, с учетом прогноза. Активно применяются системы космического мониторинга, информация своевременно доводится до органов местного самоуправления", - сообщили в МЧС.

Авиация МЧС России не допустила распространения огня на четыре населенных пункта Сибири

В течение суток к тушению пожаров в Сибири привлекались четыре самолета МЧС: два Ил-76 и две амфибии Бе-200. В Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае они совершили 16 сливов воды общим весом 282 тонны.

"Благодаря действиям спасателей в Баунтовском районе Бурятии не допущено распространение пожара в сторону поселка Россошино, в Слюдянском районе Иркутской области от огня был защищен поселок Култук, а в Качугском районе Иркутской области - поселок Корсукова", - уточнили в МЧС.

В Забайкальском крае самолет Бе-200 не допустил распространения огня на поселок Дарасун, где проживают почти 7 тысяч человек.

"Всего от пожаров в этих населенных пунктах благодаря применению авиации МЧС удалось отстоять более 2,2 тыс. домов, в которых проживают более 8 тысяч человек", - уточнили в МЧС.

В министерстве отметили, что в связи со сложной лесопожарной обстановкой в Сибирском федеральном округе для защиты населенных пунктов и объектов экономики в наиболее горимых регионах увеличена авиационная группировка. В готовности к применению на тушение природных пожаров находится 51 воздушное судно, из них от МЧС России 13 воздушных судов - восемь вертолетов и пять самолетов Бе-200 и Ил-76. 

 

 

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