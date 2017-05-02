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Сотрудники банка МБФИ в Москве задержаны за хищение 251 млн руб.

Происшествия
2 мая, 13:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали начальника управления кредитования и инвестиций и заведующую кассой управлений кассовых операций ОАО банк "МБФИ" по подозрению в присвоении 251 млн рублей, принадлежащих банку. Об этом ТАСС сообщил источник в полиции.

"Накануне оперативники задержали двух сотрудников Международного банка финансов и инвестиций по подозрению в присвоении 251 млн рублей из офиса в Подсосенском переулке. Вступив в сговор, начальник управления кредитования и инвестиций оформил расходные документы, по которым эти деньги были якобы выданы клиентам банка в кредит. После чего заведующая кассой управлений кассовых операций похитила указанную сумму из хранилища банка", - сказал собеседник агентства.

По факту присвоения и растраты возбуждено уголовное дело.

Оба подозреваемых отпущены под подписку о невыезде.

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