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В Париже риелтор оставил в такси картину стоимостью €1,5 млн

Происшествия
2 мая, 13:46 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Речь идет о картине итальянского художника Лучо Фонтаны "Космическая концепция". Обнаружить шофера такси и картину не удалось

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ПАРИЖ, 2 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Один из французских риелторов оставил в такси и потерял таким образом картину стоимостью €1,5 млн. Об этом сообщило агентство AFP.

Инцидент, по его данным, произошел 27 апреля в Париже. Риелтор перевозил картину итальянского художника- авангардиста Лучо Фонтаны "Космическая концепция". Она представляет собой одноцветное полотно с серией сделанных художником надрезов.

Француз, перевозивший картину с целью продемонстрировать ее потенциальному покупателю, забыл шедевр авангардизма в багажнике такси. Несмотря на все попытки, эту машину и ее шофера отыскать ему в дальнейшем не удалось. В связи с этим риелтор подал в полицию жалобу, обвинив шофера в краже. Полиция, начавшая расследование, подтвердила, что стоимость картины итальянского авангардиста оценивается в €1,5 млн.

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