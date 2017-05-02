В Париже риелтор оставил в такси картину стоимостью €1,5 млн

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ПАРИЖ, 2 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Один из французских риелторов оставил в такси и потерял таким образом картину стоимостью €1,5 млн. Об этом сообщило агентство AFP.
Инцидент, по его данным, произошел 27 апреля в Париже. Риелтор перевозил картину итальянского художника- авангардиста Лучо Фонтаны "Космическая концепция". Она представляет собой одноцветное полотно с серией сделанных художником надрезов.
Француз, перевозивший картину с целью продемонстрировать ее потенциальному покупателю, забыл шедевр авангардизма в багажнике такси. Несмотря на все попытки, эту машину и ее шофера отыскать ему в дальнейшем не удалось. В связи с этим риелтор подал в полицию жалобу, обвинив шофера в краже. Полиция, начавшая расследование, подтвердила, что стоимость картины итальянского авангардиста оценивается в €1,5 млн.