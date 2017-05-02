Кузнецова просит Роспотребнадзор в Удмуртии принять меры для недопущения отравления детей

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к главе управления Роспотребнадзора по Удмуртии с просьбой провести противоэпидемические мероприятия и принять меры по недопущению отравлений в детских лагерях. Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

"Прошу вас провести необходимые противоэпидемические мероприятия, установить причины случившегося и принять меры по недопущению подобных ситуаций", - цитирует пресс-служба Кузнецовой телеграмму, которую она направила руководителю управления Роспотребнадзора по Удмуртии Наталье Матюшиной в связи с массовым отравлением детей.

Ранее пресс-служба СК РФ по Удмуртии сообщила, что более 50 детей госпитализированы после пищевого отравления в детском оздоровительном лагере "Дружба" в Удмуртии и что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") УК РФ.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, врио главы Удмуртии Александр Бречалов взял ситуацию под личный контроль. По данным МЧС, на момент происшествия в лагере "Дружба" находились около 500 детей в возрасте 14-16 лет. В лагере с 30 апреля по 3 мая проходит чемпионат России среди школьников по игре "Что? Где? Когда?".