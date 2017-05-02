Неизвестные похитили школьницу в Подмосковье и вымогают деньги у ее родителей

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Полиция разыскивает неизвестных, похитивших 15-летнюю школьницу в подмосковных Люберцах и вымогающих деньги у родителей за ее возвращение. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по Московской области.
"Утром 12 апреля 15-летняя местная жительница, проживающая в одном из домов на улице Космонавтов города Люберцы, ушла из дома. Вечером 22 апреля неустановленные лица выдвинули в адрес родителей потерпевшей требование о передаче им денежных средств под угрозой применения насилия по отношению к дочери", - сообщили в ГСУ, отметив, что местонахождение потерпевшей не установлено.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 ("Незаконное лишение свободы") и ч. 2 ст. 163 ("Вымогательство") УК РФ. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления местонахождения школьницы и лиц, причастных к ее похищению.