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United Airlines не будет просить пассажиров освобождать места, когда те уже взошли на борт

Происшествия
2 мая, 17:58 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Ранее персонал авиаперевозчика попросил четырех пассажиров уступить места работникам авиакомпании, но один из них, врач Дэвид Дао отказался это сделать, заявив, что должен посетить пациентов

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ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Американская авиакомпания United Airlines, которая оказалась в центре скандала после насильственного снятия пассажира с рейса, больше не будет просить освобождать места своих клиентов, которые уже взошли на борт самолета. Об этом заявил глава United Airlines Оскар Муньос, выступая на слушаниях в Конгрессе США.

"Мы никогда больше не будем снова просить пассажиров освобождать свои места, как только они попали на борт, это простой здравый смысл", - отметил он.

Насильственное снятие пассажира с рейса Муньос назвал "серьезным подрывом общественного доверия". Он вновь извинился перед пострадавшим - врачом, гражданином США Дэвидом Дао и "его семьей, всеми, кто был на борту, клиентами компании и ее сотрудниками по всему миру". По мнению главы авиаперевозчика, его "реакция и реакция авиакомпании были неприемлемыми на тот момент".

"Ни с кем нельзя так обходиться, как с Дао, и мы это понимаем, - сказал он. - Последние три недели я проводил буквально каждый день в размышлениях о том, как мы пришли к этому, как череда событий завершилась причинением вреда нашему клиенту, потерей доверия и многим другим".

Муньос назвал "четыре главные ошибки среди многих", которые привели к скандалу. Он подчеркнул, что причин для вызова в самолет правоохранительных органов не было. "Во- вторых, мы перебронировали места для наших сотрудников в самую последнюю минуту. Мы создали ситуацию, в которой делали то, что никогда не должны были делать", - пояснил глава авиакомпании.

Он также указал, что United Airlines "не предложила достаточной компенсации" и дополнительных вариантов пассажирам, которые отказались от своих мест. По мнению Муньоса, "возможно, самой большой ошибкой" стало то, что сотрудники авиаперевозчика "не имели права делать то, что было сделано".

В центре скандала

Ранее United Airlines достигла досудебного соглашения с Дао и выплатит ему крупную сумму. Инцидент произошел после того, как персонал авиаперевозчика попросил четырех пассажиров в самолете уступить места работникам авиакомпании. Дао отказался это сделать, сославшись на то, что он должен посетить пациентов в Кентукки, после долгих уговоров сотрудники служб безопасности применили в отношении мужчины силу. Авиакомпания подверглась резкой критике, а пострадавший решил подать в суд.

Спустя два дня после происшествия Муньос публично извинился перед пассажирами рейса, но не перед самим Дао, которого он назвал "агрессивным нарушителем". За это Муньоса раскритиковали и призвали уйти в отставку. В конце концов ему пришлось заявить, что он "искренне извиняется перед клиентом, которого силой сняли с рейса".

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