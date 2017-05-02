United Airlines не будет просить пассажиров освобождать места, когда те уже взошли на борт

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ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Американская авиакомпания United Airlines, которая оказалась в центре скандала после насильственного снятия пассажира с рейса, больше не будет просить освобождать места своих клиентов, которые уже взошли на борт самолета. Об этом заявил глава United Airlines Оскар Муньос, выступая на слушаниях в Конгрессе США.
"Мы никогда больше не будем снова просить пассажиров освобождать свои места, как только они попали на борт, это простой здравый смысл", - отметил он.
Насильственное снятие пассажира с рейса Муньос назвал "серьезным подрывом общественного доверия". Он вновь извинился перед пострадавшим - врачом, гражданином США Дэвидом Дао и "его семьей, всеми, кто был на борту, клиентами компании и ее сотрудниками по всему миру". По мнению главы авиаперевозчика, его "реакция и реакция авиакомпании были неприемлемыми на тот момент".
"Ни с кем нельзя так обходиться, как с Дао, и мы это понимаем, - сказал он. - Последние три недели я проводил буквально каждый день в размышлениях о том, как мы пришли к этому, как череда событий завершилась причинением вреда нашему клиенту, потерей доверия и многим другим".
Муньос назвал "четыре главные ошибки среди многих", которые привели к скандалу. Он подчеркнул, что причин для вызова в самолет правоохранительных органов не было. "Во- вторых, мы перебронировали места для наших сотрудников в самую последнюю минуту. Мы создали ситуацию, в которой делали то, что никогда не должны были делать", - пояснил глава авиакомпании.
Он также указал, что United Airlines "не предложила достаточной компенсации" и дополнительных вариантов пассажирам, которые отказались от своих мест. По мнению Муньоса, "возможно, самой большой ошибкой" стало то, что сотрудники авиаперевозчика "не имели права делать то, что было сделано".
Ранее United Airlines достигла досудебного соглашения с Дао и выплатит ему крупную сумму. Инцидент произошел после того, как персонал авиаперевозчика попросил четырех пассажиров в самолете уступить места работникам авиакомпании. Дао отказался это сделать, сославшись на то, что он должен посетить пациентов в Кентукки, после долгих уговоров сотрудники служб безопасности применили в отношении мужчины силу. Авиакомпания подверглась резкой критике, а пострадавший решил подать в суд.
Спустя два дня после происшествия Муньос публично извинился перед пассажирами рейса, но не перед самим Дао, которого он назвал "агрессивным нарушителем". За это Муньоса раскритиковали и призвали уйти в отставку. В конце концов ему пришлось заявить, что он "искренне извиняется перед клиентом, которого силой сняли с рейса".