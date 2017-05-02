Около Павелецкого вокзала в Москве задержан мужчина с минами и патронами

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали возле Павелецкого вокзала в Москве мужчину, который имел при себе две противотанковые мины и патроны от немецкой винтовки "Маузер". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве.

"Сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве недалеко от Павелецкого вокзала с целью проверки документов остановили молодого человека. В ходе личного досмотра у него были обнаружены и изъяты две противотанковые мины и 16 патронов от немецкой винтовки "Маузер",- сказал собеседник агентства.

Задержанный пояснил, что состоит в одном из поисковых отрядов, однако документов, разрешающих проведение раскопок, у молодого человека не было.

"Задержанный доставлен в территориальный ОМВД по району Замоскворечье. Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний уроженец одной их стран СНГ. По данному факту ведется разбирательство",- заключили в ГУ Росгвардии.