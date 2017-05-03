В центре Москвы загорелась крыша жилого дома

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Крыша 6-этажного жилого дома загорелась в центре Москвы, производится эвакуация людей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"В 1:20 поступило сообщение о пожаре по адресу Новорязанская улица, дом 16, строение 1. По предварительной информации, происходит загорание на крыше 6-этажного кирпичного жилого здания старой постройки", - отметили в МЧС.

Пожару присвоен второй, повышенный ранг сложности.

Как отметил источник в экстренных службах, первый этаж здания - административный, а половина квартир сдаются под офисы.