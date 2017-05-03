Три человека погибли при столкновении такси и фуры на МКАД

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновения такси и фуры на МКАД. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"На внешней стороне 58-го километра МКАД столкнулись автомобиль такси Ford и фура Scania. В результате аварии погибли три человека", - сказал собеседник агентства.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства и причина аварии устанавливаются.